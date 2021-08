Andressa Urach é desconvidada do Lady Night, de Tatá Werneck, após agressividade 'bolsominion'

Ainda segundo a publicação, ao desconvidá-la, a produção do programa não quis causar um mal-estar e apenas disse que a gravação foi suspensa e que entrariam em contato assim que existisse uma nova A modelo estaria empolgada com a atração porque essa seria a sua 1ª participação num programa de entretenimento da Globo.

A produção do Multishow desconvidou Andressa Urach do programa Lady Night, de Tatá Werneck. Segundo o Notícias da TV, o motivo foram os comentários agressivos que a ex-Miss Bumbum fez contra alguns famosos, e especialmente, após o apoio “exagerado” a Bolsonaro, se declarando “bolsominion”.

