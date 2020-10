Andressa Suita reflete após separação: 'quero ir pra me reconhecer de volta

Andressa Suita está no clima de recomeço após Gusttavo Lima pôr um fim no casamento. A modelo publicou na manhã deste sábado (24) o trecho da música "Agora Eu Quero Ir", de Anavitória.

“Agora eu quero ir pra me reconhecer de volta, pra me reaprender e me apreender de novo”, diz a canção ao fundo do vídeo que Andressa publicou, de seus pés caminhando no gramado de casa.

A modelo voltou a fazer posts no Instagram depois de um sumiço motivado pelo término do relacionamento com o sertanejo, pai dos seus dois filhos pequenos.

Nesta semana, Gusttavo Lima decretou que o casal não tem volta, encerrando rumores de que eles estariam tentando uma reconciliação