Andreia Horta faz post enigmático visto como indireta para Cauã Reymond

A polêmica envolvendo o comportamento de Cauã Reymond nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, ganha um capítulo novo a cada dia.

Dessa vez, a atriz Andreia Horta, que contracenou com o ator na novela Um Lugar ao Sol, em 2021, fez um desabafo nos stories do Instagram, visto como uma indireta para o artista.

"Quando um homem tóxico, misógino, violento, abusivo, ardiloso, perverso, mau caráter... é denunciado, isso precisa ser escutado e medidas serem tomadas. Sofrer as consequências disso com as pessoas fingindo que não veem é no mínimo doloroso e revoltante. Isso acontece todos os dias. Por que AINDA esses homens seguem impunes fazendo o que fazem? Que tipo de atitude da sociedade segue protegendo o agressor?", desabafou.

Ontem, as ex-mulheres de Cauã Reymond fizeram posts visto como indireta sobre o caso. Para quem não sabe, a atriz Bella Campos denunciou o comportamento do ator nos bastidores da novela e chegou a discutir com o artista no estacionamento da Globo.