André Rizek se emociona ao participar do 'Estúdio i', comandado pela esposa Andréia Sadi

André Rizek, de 47 anos, comentou sobre a emoção de ter participado hoje do "Estúdio i", programa apresentado pela sua mulher, a jornalista, Andréia Sadi, na GloboNews. O apresentador do SporTV se emocionou e não aguentou segurar o choro ao comentar sobre o trabalho dos dois e elogiar a apresentadora da GloboNews.

"Foi um ano lá em casa, né? Tsunami. Eleição, gêmeos (João e Pedro, de 1 ano e 8 meses), Copa do Mundo... Então, a gente até se emocionou no fim porque foi um ano bem intenso para gente, de muito trabalho. E um apoiando o outro, né? Acho que hoje os dois emocionados assim foi por causa disso. Um ano incrível para ela. E um ano que até agora está sendo muito legal aqui para gente no SporTV. Meu amor, obrigada pelo convite. Arrebenta aí", disse ele, em um vídeo divulgado pelo jornal O Globo.

No programa, Rizek entrou ao vivo do estúdio do "Seleção", do SporTV, para analisar a Copa do Mundo, além de comentar a expectativa para o jogo do Brasil contra a Croácia amanhã pelas quartas de final.

Na despedida, Rizek elogiou Sadi e ainda brincou sobre quem manda em casa. "Guedinho, eu não quero ter razão não, só quero ser feliz. Por isso em casa a última palavra é sempre minha, 'sim senhora'", disse ele, que arrancou risadas dos jornalistas que estavam no "Estúdio i".

Emocionada, Sadi respondeu: "As pessoas falam que eu me emociono mesmo, mas não é. Olha lá, ele está chorando".