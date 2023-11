Anderson Leonardo, do Molejo, rebate rumores de que foi internado em meio a tratamento contra câncer

"A assessoria do Grupo Molejo vem informar que as notícias que estão sendo vinculadas, sobre nosso cantor ANDERSON LEONARDO ter sido internado não procedem. Ele segue em tratamento oncológico, mas está em casa e respondendo muito bem ao tratamento de imunoterapia", dizia o comunicado.

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, rebateu as notícias de que voltou a ser internado no Hospital Copa Star devido ao raro câncer inguinal que ele enfrenta. Nesta segunda-feira, 20, o artista comentou o assunto através de sua assessoria.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.