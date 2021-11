Âncora Aline Midlej se apaixonou por atual marido durante entrevista: 'terminei meu casamento'

" Terminei meu casamento para me casar com ele. É uma baita história de amor.".

"Estamos juntos há três anos. Conheci o Rodrigo na GloboNews. A gente se apaixonou no ar. Ele foi no meu jornal divulgar o programa 'Que Mundo é Esse?'. Fiz uma pergunta para ele, que não me achava [ele entrou ao vivo do Rio, e Aline estava em São Paulo], e brinquei: 'Estou aqui, a voz do além'. Naquele momento, rolou um lance, senti o clique total", disse ao jornal O Globo.

