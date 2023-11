Anahí passa mal, abandona show do RBD e diz estar com infecção grave

“De acordo com exames de sangue e ultrassom que foram realizados em mim, estou com uma infecção renal grave, muita inflamação e dor. Obrigado pelo carinho, Brasil, e peço desculpas por ter que sair faltando 4 músicas para finalizar o show”, finalizou.

Anahí, 40, abandonou o show do RBD na noite dessa sexta-feira (17), em São Paulo, após passar mal. Há dois dias a cantora está com febre alta e dores nos ossos.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.