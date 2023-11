SP prepara ações tempestade, Hamas divide manifestações pró-Palestina e outras notícias do dia

Taylor Swift estreia 'Eras Tour' no Brasil e joga água para público sob calor forte. Cantora provocou onda de histeria no Engenhão, despertando gritos emocionados onde quer que apontasse o dedo.

Milei e Massa vão de dólar a aposta no clima para estancar crise argentina. Ultraliberal quer eliminar Banco Central, e peronista espera melhora nas exportações do campo em ano sem seca.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.