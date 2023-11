Ana Hickmann chora ao falar sobre agressão: 'ele veio sim, pra me dar cabeçada'

Ana Hickmann falará abertamente pela primeira vez sobre o caso de agr3ssão que sofreu do ex marido. pic.twitter.com/6ZgfGG4go6 — TOPfofocas (@ChoqueiTop) November 26, 2023

Ana Hickmann concedeu entrevista ao Domingo Espetacular e falou abertamente sobre a agressão que sofreu do ex-marido, o empresário Alexandre Correa. A conversa será exibida neste domingo (26).

"Eu comecei a gritar mesmo, porque ele não me soltava, fiquei com medo dele" disse ela em um trecho da entrevista que foi exibida pela emissora. Ana chorou em vários momentos da entrevista. "Sou eu que estou aqui machucada e fui machucada durante muito tempo", afirmou.

No dia 24, Ana Hickmann entrou com pedido de medida protetiva contra Alexandre e divórcio litigioso. Os dois estavam casados há 25 anos.

A apresentadora mencionou ainda sobre as cabeçadas - que o marido negou. Alexandre teria pressionado Ana contra a parede e ameaçado dar cabeçadas em Ana na frente do filho do casal e dos funcionários.

"Ele veio sim, pra me dar cabeçada", relata Ana. Na entrevista, ela fala que entrou com pedido de divórcio baseado na Lei Maria da Penha e que o empresário não pode entrar nas empresas do casal.