Ana Hickmann entrou com divórcio pela lei Maria da Penha antes de Alexandre

Nesta sexta-feira (24) o advogado de Alexandre Corrêa afirmou que o empresário entrou com um pedido de divórcio de Ana Hickmann após ser alvo de uma medida protetiva e de uma busca e apreensão da polícia.

Mas o que não havia sido divulgado até então é que a apresentadora já tinha entrado antes com o divórcio, com base na Lei Maria da Penha, ainda na quarta-feira (22) --- ocasião em que também solicitou medida protetiva de urgência contra Corrêa, que estaria andando armado.

Segundo a revista Quem, a decisão de recorrer à Lei Maria da Penha foi para agilizar o processo do fim do casamento de 25 anos. A apresentadora foi agredida pelo marido enquanto explicava ao filho único do casal, Alezinho, de 9 anos, que a família passava por problemas financeiros.

Os advogados da apresentadora e do empresário devem organizar a questão da guarda do filho e não há restrição por parte de Ana na convivência do menino com o pai.

Questionada sobre o assunto, a assessoria de Ana Hickmann afirmou que "todos os processos estão sob segredo de Justiça e, por este motivo, não estamos autorizados a fornecer informações. Ana Hickmann confia na Justiça e já prestou todos os esclarecimentos necessários".