Amigos revelam motivo de afastamento de Larissa Manoela da mãe

Climão no aniversário --- Um detalhe que chamou muita atenção foi ocorrido na festa de aniversário de 22 anos da atriz, no último dia 28 em Orlando (EUA), onde ela está passando as férias. A mãe teria ficado lavando roupas durante a festa, chegando a transitar entre convidados carregando um lençol.

Amigos de Larissa Manoela revelaram o motivo do afastamento de Larissa Manoela com a mãe, Silvana Taques, que foi exposto após a matriarca deixar de seguir a filha e o noivo dela, André Luiz Frambach, nesta virada de ano.

