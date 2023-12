Alexandre Correa quer se mudar para apartamento ocupado por irmã de Ana Hickmann

"Iremos entrar com medidas para que o apartamento usado por Fernanda Hickmann seja ocupado por ele até a conclusão do divórcio", disse o advogado de Alexandre, Enio Martins Murad à Quem.

O empresário estava morando em Perdizes, bairro nobre de São Paulo - apartamento que havia sido alugado pelo ex-casal - mas com o fim do contrato ele teve que sair.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.