Ana Hickmann pode ter bens penhorados e contas bloqueadas por dívida milionária

Ainda segundo o Notícias da TV, o Bradesco está entre os bancos na disputa pelos bens do ex-casal. Em novembro, a instituição entrou com ação cobrando R$ 1.156.822,07 de um empréstimo de R$ 1.150.00, de abril.

De acordo com o Notícias da TV, todos os imóveis e veículos da apresentadora com o ex-marido, Alexandre Correa, já tê restrições para venda.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.