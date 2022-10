Alec Baldwin faz acordo com família de Halyna Hutchins, morta no set de 'Rust'

O ator Alec Baldwin fez um acordo com a família da diretora de fotografia Halyna Hutchins, morta no set de gravação do filme ‘Rust’ em 2021. Ele e a produção do filme foram processados por homicídio culposo.

De acordo com o portal Deadline, o viúvo de Halyna, Matthew Hutchins será o produtor executivo do filme e receberá uma parte dos lucros. As gravações do filme serão retomadas em 2023.

"Chegamos a um acordo, sujeito à aprovação do tribunal, para nosso caso de homicídio culposo contra os produtores de 'Rust', incluindo Alec Baldwin e Rust Movie Productions, LLC. Como parte desse acordo, nosso caso será arquivado. As filmagens de 'Rust', que agora serei produtor executivo, serão retomadas com todos os atores principais originais a bordo em janeiro de 2023", disse Hutchins.

“Todos nós acreditamos que a morte de Halyna foi um acidente terrível. Sou grato que os produtores e a comunidade de entretenimento se uniram para homenagear o trabalho final de Halyna”, acrescentou.