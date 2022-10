Ex-power couple Tati Minerato faz harmonização no bumbum

Tati Minerato passou por uma harmonização no bumbum para melhorar a ‘aparência abatida’ da região.

“Foi feita uma harmonização com bioestimuladores e preenchedores para melhorar o contorno e projeção do bumbum. Ela ficou muito feliz com o resultado”, disse Hamilton Couto, médico da influenciadora, segundo Splash.

“Meu lado esquerdo do glúteo tinha ficado com uma aparência ‘abatida’ por conta da infecção que sofri. Fiz uma consulta com o Dr. Hamilton e ele me passou muita segurança com esse procedimento, que não necessita de corte”.

Em 2020, a ex-power couple teve complicações e chegou a ficar em estado grave após fazer uma lipoaspiração.

O procedimento no bumbum já foi feito pensando no Carnaval de 2023. Tati é passista na escola Porto da Pedra.