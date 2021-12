Alec Baldwin dá detalhes sobre como ocorreu morte de diretora em 'Rust'

Alec Baldwin deu detalhes sobre como ocorreu o disparo que matou a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, no set de gravação do filme 'Rust' no dia 21 de outubro. O ator falou sobre o acidente pela primeira vez na TV nesta quinta-feira (2).

O grupo ensaiava o posicionamento de uma cena, na qual a diretora instruiu o ator. "Ela estava próxima à câmera, olhando para um monitor, me guiando sobre o ângulo no qual eu deveria segurar a arma. A arma não deveria ser disparada daquele ângulo. Estou segurando a arma onde me mandaram, que era bem abaixo do braço dela. Um ângulo que poderia nem ser filmado", contou à ABC News.

Ainda no ensaio, Hutchins pediu para que Baldwin engatilhasse a arma para uma cena. Ele contou que puxou o cão (do revólver) sen engatilhar e na hora que soltou, a arma disparou.

Ao ver que a diretora caiu, o ator relembra de achar que a amiga estivesse desmaiado. Ele contou ainda que só foi perceber o que havia acontecido quase uma hora depois.

Baldwin soube da morte de Hutchins e que havia uma bala na arma após seu depoimento para a polícia. "Alguém é responsável pelo que aconteceu. E não sei dizer quem foi, mas eu sei que não sou eu", afirmou durante a entrevista.