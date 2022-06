Adriane Bonato aceita pedido de casamento de Claudia Rodrigues

“Essa separação, digamos assim, as pessoas nunca pensam em casar, já pensando em separar. Mas no caso da Cláudia, a gente tem que pensar em todas as pontas, justamente por conta da doença dela. Qualquer coisa que afete ela no lado emocional, pode desencadear diversas coisas na doença, inclusive acelerar o processo. Então, foi por isso que eu demorei pra responder o pedido de casamento”, afirmou.

A ex-empresária da atriz contou como foi a conversa entre as duas. ‘Conversamos muito e decidimos dar uma chance para o amor! E a resposta em relação ao pedido de casamento, foi que eu ‘pedi ela’ em namoro. Eu aceitei casar, mas primeiro vamos namorar, depois noivar, e então, casar”, disse em entrevista a colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”.

