Claudia Rodrigues assume amor por ex-empresária e a pede em casamento; vídeo

Claudia Rodrigues assumiu o amor que sente pela ex-empresária, Adriana Bonato, e a pediu em casamento. A atriz publicou um vídeo no Instagram na madrugada de hoje (7) falando sobre os 10 anos ao lado de Adriana.

“Gente, gostaria muito que vocês respeitassem esse momento que estou passando e entendessem também. E não me julguem, por favor! Eu só quero ser feliz e vi que isso só é possível com o homem da minha vida! Eu descobri que o homem da minha vida é uma mulher! E essa mulher é a Adriane Bonato, uma pessoa incrível que me devolveu a vida e a vontade de viver e continuar lutando todos os dias pela minha vida!”, disse.

“Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!”, disse.

Cláudia anunciou o fim da parceria profissional com Adriana em março desde ano e disse que desde então está sofrendo. “Vocês sabem que tenho esclerose múltipla há 22 anos, e Deus me deu um anjo da guarda que há dez anos cuida de mim, da minha carreira, de toda a minha vida: Adriane Bonato. Que sempre esteve do meu lado em todos os momentos. Mas o que vocês não sabem é que esses dez anos foram os melhores dez anos da minha vida. Nunca fui tão feliz, tão bem cuidada na minha vida. E todo esse cuidado da Dri me despertou um sentimento diferente, que nunca senti por homem nenhum”, afirmou.

“Lembram quando fiquei em coma 15 dias entre a vida e a morte? Quando acordei, olhei pro lado, a Dri estava ali rezando pela minha vida. Tive a certeza que queria viver com ela pro resto da vida, para sempre. Tive a certeza que o homem da minha vida é a Adriane Bonato. Ela é uma pessoa incrível, carinhosa, honesta e muito guerreira. E sempre deu a vida por mim!”, exaltou.

Por fim, Claudia pediu para que Adriana volte para casa.