Acabou? Esposa de Zé Vaqueiro deixa de seguir e arquiva fotos com o cantor

A assessoria do artista informou a Quem que o casal passa por uma crise no relacionamento. Ingra e Zé Vaqueiro estão casados há 1 ano e tem um filho juntos.

Ingra Soares, esposa de Zé Vaqueiro, deixou de seguir o cantor e arquivou as fotos do casal no Instagram. A atitude dela gerou rumores de uma possível separação.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.