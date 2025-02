Zverev supera susto do chinês Bu, faz 2 a 0 e avança às oitavas do Rio Open

RIO DE JANEIRO, RJ E SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual número 2 do ranking da ATP, Alexander Zverev não brilhou, mas venceu o aguerrido chinês Bu Yunchaokete por 2 sets a 0 (parciais de 7/5 e 6/4) e passou de fase no Rio Open. O duelo contra o chinês foi disputado na noite desta terça-feira (18).

O alemão vai encarar Alexander Shevchenko nas oitavas de final. O ucraniano despachou o brasileiro Felipe Meligeni sem qualquer dificuldade por 2 sets a 0 na segunda-feira (17).

Zverev é o grande favorito ao título do Rio Open, já que Jannik Sinnner está suspenso das competições por três meses -o atual número 1 do mundo foi flagrado no doping e está afastado. Holger Rune e Lorenzo Musetti, outros tenistas de renome, desistiram de participar do torneio.

O número 2 do mundo não teve vida fácil. O alemão protagonizou um embate de poucos lances de efeito e abusou dos erros, mas se mostrou fisicamente mais inteiro na parte final do confronto e fechou o 2 a 0.

COMO FOI O JOGO

Zverev mostrou superioridade no começo do 1° set, mas Bu assustou, fez jogo duro e levou a decisão ao tie-break. O chinês chegou a se ver diante de um 3-1, mas virou e engatou um 4-5 antes do desempate. O favorito, no entanto, foi mais eficiente e levou o 1° set após cravar 7 a 5.

O alemão voltou a encarar um duelo equilibrado no 2° set, mas conseguiu se sobressair na parte final e venceu diante de um adversário já desgastado e abusando dos erros. O europeu cravou 6-4 e se garantiu na próxima fase.