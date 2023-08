Zagueira da seleção brasileira é anunciada por time de Marta

A Rainha, inclusive, compartilhou a postagem com a "apresentação" de Rafa nos Stories do Instagram.

Rafaelle estava no Arsenal e agora jogará ao lado de Marta. A camisa 10 da seleção brasileira tem contrato com o Orlando Pride até 2024.

O time dos EUA anunciou a contratação da brasileira em postagem nas redes sociais. Rafaelle, inclusive, já apareceu com a camisa do novo clube.

