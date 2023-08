Núcleos do Pelci recebem materiais esportivos no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.







Manaus/AM - Com o objetivo de impulsionar o esporte de base no estado, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), entrega fomentos esportivos aos núcleos do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). Os itens contam com materiais personalizados como fardamentos, chuteiras, bolas, redes de voleibol, futebol, entre outros.

Ao todo, mais de 10 mil crianças e jovens são beneficiados com o reabastecimento de materiais esportivos aos núcleos do Pelci. Atualmente, o Programa conta com 48 núcleos, sendo 21 na capital do estado e 27 no interior do Amazonas, localizados nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.

De acordo com o gerente do Pelci, Marcelo Silva, a previsão é de que até a segunda quinzena de agosto, mais de 3 mil equipamentos sejam entregues aos núcleos, possibilitando um aumento significativo na qualidade das atividades esportivas oferecidas e fortalecendo o programa.

“É fundamental que as crianças atendidas em nosso Programa possam desfrutar das atividades esportivas com materiais adequados”, disse Marcelo Silva.