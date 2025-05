Yuri Alberto tem fratura e vira desfalque no Corinthians

Yuri entrou no segundo tempo da partida e saiu com dores após uma disputa de bola.

O atacante Yuri Alberto sofreu uma fratura na região lombar durante a partida contra o Atlético-MG, no sábado (24), e será desfalque do Corinthians por tempo indeterminado. O clube confirmou a lesão neste domingo (25), informando que o jogador fraturou o processo transverso da vértebra L1, após exames realizados em Belo Horizonte.

