Willian José decide, Ceni quebra tabu e Bahia vence São Paulo na Fonte Nova

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bahia venceu o São Paulo por 2 a 1 na noite deste sábado (31), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Os gols foram marcados por Willian José, duas vezes, e Luciano. Dois dos três gols do duelo foram marcados em cobranças de pênalti.

O São Paulo fez pouco fora de casa e viu Rafael salvar o resultado na primeira etapa. O goleiro defendeu cabeçada a queima-roupa e cobrança de falta certeira de Willian José.

Mas no segundo tempo, o centroavante conseguiu levar a melhor sobre o goleiro para dar a vitória ao Bahia. Cédric errou na saída de jogo no lance que terminou em cabeçada de Willian José; depois, ele cobrou pênalti sofrido por Kayky.

Luciano diminuiu em pênalti sofrido por Lucas Ferreira marcado com auxílio do VAR. A cobrança do camisa 10 ainda tocou no pé do goleiro Marcos Felipe.

Foi a primeira vitória de Rogério Ceni como técnico em cima do São Paulo. Até então, o ídolo são-paulino tinha 11 jogos com nove derrotas e dois empates.

Com o resultado, o São Paulo segue com 12 pontos e mais perto da zona do rebaixamento do que do G-6. Já o Bahia foi a 18 e vai dormir como quinto colocado do torneio.

Após a parada para a data Fifa, o São Paulo volta a campo no dia 12 de junho, quando recebe o Vasco no Morumbis. O Bahia também joga no mesmo dia, mas fora de casa: viaja para duelar contra o Bragantino.

Lances Importantes

Pra fora! Aos 18, Ryan Francisco foi lançado pelo centro do campo e teve espaço para avançar e finalizar na saída do goleiro. A bola saiu um pouco mascada e foi para fora.

Rafael! Aos 31, Willian José cobra falta muito bem e Rafael voa para jogar pela linha de fundo.

Não entra! Na cobrança de escanteio, o Bahia levantou na área para Willian José cabecear dentro da pequena área e ver Rafael operar um milagre. No rebote, Jean Lucas tocou e a bola caprichosamente tocou na trave. Cédric tentou afastar, mas ela ainda ficou com Pulga dentro da área, que tentou finalizou colocado, mas mandou por cima.

1x0. Aos sete da segunda etapa, Cédric perdeu a bola na saída de jogo na direita e, na sequência da jogada, Erick Pulga teve espaço exatamente pelo lado direito e cruzou forte na cabeça de Willian José. O centroavante escorou para colocar no cantinho, sem chance para Rafael e abrir o placar.

2x0. Aos 26, Kayky, que tinha acabado de entrar, recebeu pela direita, invadiu a área e cortou para trás. Enzo Díaz, que vinha na recuperação, passou lotado e deixou o pé para derrubar o atacante Pênalti que Willian José cobrou bem e fez seu segundo no jogo.

2x1. Aos 37, Lucas Ferreira invadiu a área marcado por Jean Lucas e caiu na disputa. O lance seguiu com finalização do Bahia, mas quando a bola parou o VAR chamou a revisão. No vídeo, Daronco marcou pênalti. Luciano encheu o pé, a bola chegou a tocar no pé de Marcos Felipe, mas vai para as redes.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2 x 1 São Paulo

Campeonato Brasileiro - 11ª rodada

Data: 31/05/2025 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador-BA

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Amarelos: Luciano e Rodriguinho; Kayky

Gols: Willian José (7'/2ºT e 27'/2ºT); Luciano (39'/2ºT)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Michel Araujo); Erick Pulga, Ademir (Kayky) e Willian José (Lucho Rodríguez). Técnico: Rogério Ceni.

São Paulo: Rafael; Cédric (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Wendell (Lucca); Pablo Maia (Rodriguinho), Bobadilla e Luciano; Lucas Ferreira (Henrique), Enzo Díaz e Ryan Francisco. Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar)