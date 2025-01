Vini Jr é expulso por agredir goleiro no jogo contra o Valencia

Vini Jr foi expulso por agredir o goleiro Dimitrievski durante o jogo entre o Valencia e o Real Madrid, nesta sexta-feira (3), por La Liga 2024/25. O Real venceu por 2 a 1.

Essa foi a primeira vez que o atacante foi expulso. Aos 32 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 1 x 0 para o Real, Vini Jr e Dimitrievski tiveram um desentendimento dentro da área do Valencia.

No VAR, Muñiz Ruiz avisou sobre a confusão para o árbitro César Soto Grado, que em seguida puniu o goleiro com cartão amarelo e deu cartão vermelho para Vini. O atacante ficou revoltado com a decisão.

A situação teria acontecido após Vini Jr disputar a bola com Foulquier e errar um gol. Após isso, Dimitrievski foi até o brasileiro e falou algo em seu ouvido. O atacante reagiu e deu um empurrão no rosto do jogador.

Antes da confusão acontecer, Bellingham perdeu um pênalti e Mbappé teve um gol anulado. Após a expulsão de Vini, o Real empatou com um chute de Modric e virou o jogo com um gol de Bellingham.

Com 43 pontos, o Real Madrid assume a liderança do Campeonato Espanhol. Já o Valencia está em penúltima colocação, com 12 pontos.