Vídeo mostra momento em que Fred, ídolo do Fluminense, é assaltado no Rio

Ele sai do veículo e deita no chão. Os criminosos levam o carro e celulares de Fred.

O ex-atacante e diretor de planejamento do Fluminense chegava em casa em Ipanema, pós vitória do time contra o São Paulo, quando foi abordado pelos criminosos armados em um carro.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Fred, ídolo do Fluminense, sofre assalto à mão armada na madrugada desta quinta-feira (23) no Rio.

Assalto sofrido pelo Fred em Ipanema, madrugada, voltando do Maracanã. Já pode dar um reset no RJ? pic.twitter.com/2AVBIuCZq7

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.