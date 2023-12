Vídeo: desembarque do Bahia após derrota tem protesto de torcedores e disparos

Confusão. Um grupo de torcedores do Bahia protestou no desembarque do time, na madrugada desta segunda-feira (4), após derrota para o lanterna e já rebaixado América-MG, por 3 a 2. Com o resultado, o Tricolor segue na zona da degola e com situação delicada por permanência na Primeira Divisão.

Desembarque do Bahia foi tenso após a derrota para o América-MG Revoltados, torcedores foram protestar contra o time, que pode ser rebaixado. Polícia Militar escoltou os jogadores e dispersou o grupo com balas de borracha #BNESPORTES pic.twitter.com/OqEkFkymXT

