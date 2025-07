Velório de Diogo Jota e irmão começa nesta sexta em Portugal

O velório do jogador Diogo Jota, de 28 anos, e do irmão dele, André Silva, de 25, começa às 15h (às 11h de Brasília), nesta sexta-feira (04), na Capela da Ressurreição, em Gondomar, cidade na região do Porto, no norte de Portugal. Eles morreram, nesta quinta (03), em um grave acidente de carro na Espanha.

