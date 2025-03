Veja adversários dos times brasileiros na Libertadores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Conmebol (a Confederação Sul-Americana de Futebol) definiu na noite desta segunda-feira (17) os grupos da primeira fase da Copa Libertadores.

Os times paulistas, São Paulo e Palmeiras, ambos tricampeões do torneio, caíram em grupos em que precisam de atenção, mas que podem ser superados sem sustos.

O São Paulo está no Grupo D e irá enfrentar Libertad (PAR), reencontra Talleres (ARG), que enfrentou no ano passado, e pega Alianza Lima (PER).

O Palmeiras está no Grupo G, com Bolivar (PAR) e Cerro Porteño (PAR), que pegou em 2024, e o Sporting Cristal (PER).

Ao todo, o Brasil tem nove times nesta primeira fase da competição, que será disputada entre os dias 2 de abril e 28 de maio

O Botafogo é o atual campeão do torneio e caiu em uma chave teoricamente fácil, o Grupo A, com Estudiantes (ARG), Universidad de Chile (CHI) e Carabobo (VEN).

Na primeira fase da competição, os quatro clubes do grupo se enfrentam em jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados passam para a fase seguinte.

Quem ficar em terceiro disputa uma espécie de repescagem com os vice-líderes da Copa Sul-Americana e, os que passarem no mata-mata seguem nesta competição.

VEJA OS GRUPOS DA COPA LIBERTADORES

GRUPO A

- Botafogo (BRA)

- Estudiantes (ARG)

- Universidad de Chile (CHI)

- Carabobo (VEN)

GRUPO B

- River Plate (ARG)

- Independiente del Valle (EQU)

- Universitario (PER)

- Barcelona (EQU)

GRUPO C

- Flamengo (BRA)

- LDU (EQU)

- Deportivo Táchira (VEN)

- Central Córdoba (ARG)

GRUPO D

- São Paulo (BRA)

- Libertad (PAR)

- Talleres (ARG)

- Alianza Lima (PER)

GRUPO E

- Racing (ARG)

- Colo-Colo (CHI)

- Fortaleza (BRA)

- Atlético Bucaramanga (COL)

GRUPO F

- Nacional (URU)

- Internacional (BRA)

- Atlético Nacional (COL)

- Bahia (BRA)

GRUPO G

- Palmeiras (BRA)

- Bolívar (BOL)

- Sporting Cristal (PER)

- Cerro Porteño (PAR)

GRUPO H

- Peñarol (URU)

- Olimpia (PAR)

- Vélez (ARG)

- San Antonio (BOL)