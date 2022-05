Veiga decide, Palmeiras bate Juazeirense e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras teve muito mais dificuldade do que se poderia imaginar diante de uma equipe da Série D, mas conseguiu a classificação na Copa do Brasil nesta quarta-feira (11). Com gols de Danilo e Raphael Veiga, o time repetiu o placar do jogo de ida, venceu por 2 a 1 e está nas oitavas de final.

O clube ainda não sabe qual será seu adversário na próxima fase, que será definido em sorteio. Pelo Brasileiro, o time volta a campo no sábado (14), contra o Red Bull Bragantino. no Allianz Parque.

O JOGO

Em um primeiro tempo de muita dificuldade diante da defesa bem postada da Juazeirense, o Palmeiras só foi abrir o placar aos 41min, com Danilo, em rebote após cruzamento de Gustavo Scarpa.

A Juazeirense empatou logo que o segundo tempo começou. Ian ganhou a jogada no meio e lançou Deysinho. O lateral do time baiano bateu Jorge na corrida e cruzou para trás. Nildo Petrolina recebeu e bateu para empatar o jogo aos 5min.

O Palmeiras só foi garantir a classificação aos 36min, com Raphael Veiga cobrando pênalti.

O Palmeiras teve dificuldades na primeira etapa, diante de uma defesa muito bem postada. Até circular a bola, estava complicado. Na segunda etapa, teve ainda mais dificuldade e apresentou futebol bem abaixo de suas melhores noites.

Após se defender muito bem na etapa inicial, a Juazeirense decidiu sair mais para o jogo na segunda etapa e criou dificuldades para o Palmeiras. N]ao deixou o Palmeiras criar e fez partida muito boa diante da badalada equipe bicampeão da América.

DUDU DE LADO TROCADO

Abel Ferreira promoveu uma mudança tática interessante e colocou Dudu para atuar pelo lado esquerdo do ataque, um setor que há muito ele não ocupava. Isso fez com que Scarpa ocupasse o lado direito, seu preferido. Logo aos 2 minutos, a mudança permitiu a Dudu um corte para o meio e um arremate de longe no travessão.

Já na mira de alguns torcedores por desperdiçar algumas chances em jogos recentes, Rony, aniversariante do dia, voltou a perder alguns gols contra a Juazeirense. Como de costume, ele também tentou uma bicicleta, e em uma bola que veio baixa. Pouco depois, perdeu gol de cabeça após bom passe de Scarpa.

No dia em que foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, o volante Danilo mostrou, durante o jogo, que vive mesmo uma fase iluminada. Aos 41min, após jogada ensaiada de escanteio, Scarpa cruzou com efeito, Calaça rebateu e o camisa 28 aproveitou o rebote para fazer o primeiro do Palmeiras.

Estádio: do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luis Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira, ambos também do RJ

Gols: Danilo, aos 41min do 1º tempo; Raphael Veiga, aos 36min do 2º tempo (PAL); Nildo Petrolina, aos 5min do 2º tempo (JUA)

Cartões Amarelos: Wendell e Daniel Nazaré (JUA)

JUAZEIRENSE

Rodrigo Calaça; Dadinha, Eduardo, Wendell e Daniel; Waguinho, Patrick, Clebson (Nixon) e Nildo Petrolina (Thalisson); Deysinho e Ian. T.: Barbosinha

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Jorge; Danilo, Zé Rafael (Atuesta) e Raphael Veiga (Menino); Dudu (Breno Lopes), Rony (Navarro) e Scarpa. T.: Abel Ferreira