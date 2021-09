Vasco encara o Brasil-RS e mira sequência para afastar crise na Série B

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A semana no Vasco iniciou com um clima um pouco mais ameno. Em meio à crise, a vitória sobre a Ponte Preta e o anúncio da contratação do atacante equatoriano Jhon Sánchez ajudaram a aliviar um pouco a pressão sobre elenco e diretoria, que vinha sendo grande nos últimos dias.

A cúpula cruz-maltina ainda está de olho no mercado em busca de reforços e tenta driblar as dificuldades, que não são apenas financeiras, para chegar ao final feliz nas tratativas. Nesta análise, há alvos para o setor defensivo, que já foi apontado pelo técnico Lisca como um dos problemas do time. Em recente entrevista, antes da divulgação do acerto com Sánchez, inclusive, o comandante indicou a chegada de dois ou três novos nomes "em breve".

O triunfo sobre a Macaca, no último domingo, interrompeu uma sequência negativa do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro, que vinha de três derrotas consecutivas e via o G4 cada vez mais longe. A conquista dos três pontos não representou um salto na tabela e a equipe ainda se encontra na modesta 10ª colocação, mas, de certo modo, alterou o panorama, principalmente pelo fato de ter sido o primeiro jogo após uma semana completa de trabalho de Lisca,

Agora, o Vasco tentará embalar na competição ao enfrentar o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira (3), às 19h, em São Januário. O time carioca está a quatro pontos do G-4 e tem uma boa chance para se reaproximar do grupo.

Tanto diretoria quanto elenco sabem que é essencial conseguir, agora, uma sucessão de resultados positivos para, efetivamente, voltar a brigar no pelotão da frente do torneio. Até por isso, os três próximos duelos, com Brasil de Pelotas, Avaí e CRB, são apontados como de enorme importância para que a conjectura possa ser outra de vez.

"Agora é estado de sítio, é estado de emergência, é corda esticada o tempo todo. Mas é tudo para terminar entre os quatro. A competição é muito parelha, muito dura, mas mais importante do que a vitória era uma boa apresentação. Com entrega, com pressão, num modelo diferente, mesmo que os jogadores não estejam tão adaptados a pressionar no campo de ataque. Porque teve um momento que virou muita 'trocação'", disse o treinador, depois da vitória sobre a Ponte.

O Vasco vai a campo com a seguinte escalação: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castán, Zeca; Andrey, Caio Lopes, Marquinhos Gabriel, Gabriel Pec; Léo Jabá, Cano.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19h (de Brasília) desta sexta-feira (3)

Juiz: Alisson Sidnei Furtado (TO)

VAR: Gilberto Castro Júnior (PE)

Transmissão: Premiere