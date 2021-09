Kaique Rocha cita aprendizado na Europa e quer fazer história no Inter

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Apresentado pelo Inter nesta quinta-feira (2), Kaique Rocha disse que aprendeu muito na Europa. Destaque na base do Santos, o defensor de 20 anos saiu do Brasil com apenas 18 para atuar na Sampdoria, da Itália. De volta, quer fazer história no clube gaúcho.

"O Kaique que jogava no Santos gostava muito de sair, de se aventurar no ataque. Eu aprendi a me adaptar, jogar mais recuado, ficar mais como zagueiro, não sair da minha função. Lá na Itália, a primeira meta deles é não levar gols. O zagueiro tem que pensar em defender, não sofrer gols, e agora sou um jogador muito mais maduro e experiente neste tema", afirmou o novo camisa 3 do Inter.

"Saí do Brasil muito jovem, com 18 anos, não foi uma decisão precipitada, para mim. Acabei não jogando muito no time principal, mas fiz 20 jogos no sub-19. Amadureci demais. Hoje sou mais experiente, aprendi na escola italiana, que na minha opinião é uma das melhores de sistema defensivo. Minha expectativa é a melhor possível, vamos almejar os títulos", completou.

Contratado por empréstimo até o meio de 2023, ele já teve vínculo publicado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá estrear na próxima partida do Colorado, se o técnico Diego Aguirre assim entender.

"Estou há algum tempo sem jogar partidas oficiais, mas me sinto pronto. Acabei de fazer uma pré-temporada e estou no auge da condição física. Se o professor precisar contar comigo, estou pronto", disse.

E o plano não é fazer do Colorado uma passagem de volta para Europa. Kaique afirmou que pretende permanecer no clube por um bom tempo e marcar seu nome na história.

"Espero fazer história. Não penso em voltar para Europa, quero fazer história aqui. Se pensasse na Europa, não teria voltado para o Brasil. Meu único objetivo é fazer a torcida do Inter muito feliz", finalizou.