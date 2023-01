Vasco cai para o Volta Redonda em jogo com erros, golaço e pênalti perdido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco sofreu com erros defensivos, perdeu para o Volta Redonda nesta segunda-feira (30) e estacionou no meio da tabela do Campeonato Carioca. A equipe comandada por Maurício Barbieri sofreu dois gols no 1° tempo e até esboçou a recuperação com golaço de Gabriel Pec, mas não conseguiu alterar o 2 a 1, permaneceu na 6ª posição e, de quebra, viu o adversário chegar à vice-liderança do estadual.

A partida foi disputada no Kléber Andrade, estádio localizado em Cariacica (ES). Nenê foi poupado e não esteve nem no banco de reservas da equipe de Maurício Barbieri. Pedro Raul perdeu um pênalti já na parte final do confronto.

O JOGO

O placar quase foi aberto aos três minutos. O goleiro Jefferson, do Volta Redonda, recebeu um recuo e, na hora de chutar, carimbou a perna de Gabriel Pec. O meia-atacante até conseguiu balançar as redes, mas não evitou a saída da bola pela linha de fundo e viu a arbitragem marcar tiro de meta.

Os mandantes não mostraram eficiência e foram vazados aos 24 minutos. Em contra-ataque, Lelê recebeu passe e tentou costurar a zaga do adversário, que afastou mal. A bola sobrou para Ricardo Sena, que fuzilou Ivan e garantiu o 1 a 0.

A equipe de Rogério Corrêa chegou ao 2° gol ainda na etapa inicial. Jair perdeu a bola no meio para Dudu, que aproveitou o contragolpe, driblou o rival e deu lindo passe em profundidade para Lelê. O atacante, já dentro da área, não perdoou e aumentou: 2 a 0.

O Vasco voltou do intervalo pressionando o Volta Redonda e diminuiu aos 12 minutos. Léo desarmou um lançamento, conduziu e acionou Pec. O jovem de 21 anos ajeitou para a perna esquerda, bateu com categoria e não deu chances a Jefferson: 2 a 1.

Os mandantes tiveram a chance de igualar o marcador aos 28 minutos, quando Pedro Raul foi derrubado por Daniel Felipe. Ele mesmo pegou a bola, mas viu Jefferson brilhar e defender o chute.

O Vasco permaneceu com cinco pontos e ocupa o 6° lugar do estadual -a equipe de Barbieri e o Botafogo têm um jogo a menos em relação aos adversários. O Volta Redonda, por outro lado, alcançou a vice-liderança da tabela com dez pontos conquistados.

Estádio: Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

Árbitro: Thiago Ramos Marques

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão

Cartões amarelos: Robson Bambu, Lucas Piton (VAS); Iury, Pedrinho, Dudu, Henrique Silva (VOL)

Gols: Ricardo Sena (VOL), aos 24 min do 1° tempo; Lelê (VOL), aos 34 min do 1° tempo; Gabriel Pec (VAS), aos 12 min do 2° tempo

VASCO

Ivan; Puma Rodríguez, Robson Bambu (Miranda), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Erick Marcus), Jair (Galarza) e Alex Teixeira (Eguinaldo); Figueiredo, Gabriel Pec (Vinicius Paiva) e Pedro Raul. T.: Maurício Barbieri

VOLTA REDONDA

Jefferson; Iury (Marcos Vinícius), Alix, Daniel Felipe e Ricardo Sena (Marco Gabriel); Bruno Barra, Dudu (Henrique Silva) e Luciano Naninho; Luizinho (Berguinho), Pedrinho e Lelê. T.: Rogério Correa