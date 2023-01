Messi revela partida mais difícil da Copa do Mundo

"O jogo mais difícil foi contra o México, por tudo que estávamos jogando. Além do resultado, foi o pior jogo que fizemos. [...] Ter que ganhar obrigatoriamente te faz jogar diferente, mas confiava que iríamos passar bem e que as coisas iam acontecer", disse Messi.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O argentino Lionel Messi deu entrevista para a rádio Urbana Play e apontou o jogo contra o México, pela fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar, como o mais difícil do torneio.

