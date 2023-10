Uruguai quebra jejum de 22 anos e vence Brasil nas Eliminatórias da Copa

O Uruguai ganhou do Brasil por 2 a 0 o duelo pelas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. O jogo aconteceu nesta terça-feira (17) no estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai.

As duas seleções fizeram um primeiro tempo de forte marcação dos dois lados, muitas trocas de passes mas com a bola passando longe das áreas, no entanto, a única finalização saiu apenas aos 41 minutos, e foi suficiente para os uruguaios abrirem o placar. Ainda no primeiro tempo, Neymar torceu o joelho esquerdo, e fará exames para apurar se houve lesão ligamentar.

Os Uruguaios conquistaram a vitória contra o Canarinho aos 31 minutos do segundo tempo com Darwin Núñez. Na pequena área, ele mandou a bola para a rede.

O Brasil não perdia para o Uruguai há 22 anos.