Universitários do Amazonas disputam Jogos Brasileiros de Praia em João Pessoa

Por Portal Do Holanda

01/09/2025 9h49 — em
Esportes


Foto: Divulgação

Manaus/AM - Com uma comitiva de 25 pessoas, entre alunos-atletas e técnicos, a Associação Atlética Nilton Lins representa, a partir desta segunda-feira (1º), o Amazonas na edição 2025 dos Jogos Universitários Brasileiros de Praia, que serão disputados em João Pessoa (PB), até o próximo dia 7.

Com a maior delegação entre as instituições amazonenses, as equipes da Nilton Lins estarão presentes em seis modalidades – Basquete Masculino 3x3, Vôlei de Praia (Feminino e Masculino), Beach Tennis (Feminino e Masculino), Luta Olímpica / Wrestling Feminino, Vôlei 4x4 Misto e Natação em Águas Abertas Feminino.

Para garantir as vagas, as equipes tiveram que atingir os melhores resultados para se classificarem nas etapas estaduais de cada modalidade disputadas durante o primeiro semestre deste ano.

Todos os acadêmicos que integram as equipes esportivas da Nilton Lins fazem parte do Programa de Incentivo ao Esporte, desenvolvido pela Fundação Nilton Lins, no qual recebem bolsas de estudo, assistência, suporte técnico e uniformes para as competições.

Além disso, a instituição mantém treinadores dedicados exclusivamente aos times, fornece uniformes completos, materiais esportivos e disponibiliza espaços adequado

