Suárez cospe em auxiliar de rival em final com confusão e pancadaria
Por Folha de São Paulo
01/09/2025 9h45 — em
Esportes
(UOL/FOLHAPRESS) - O Inter Miami foi derrotado por 3 a 0 pelo Seattle Sounders no último domingo, na decisão da Leagues Cup. Após o jogo, a final ficou marcada por pancadaria entre as equipes e pela cuspida do atacante Luis Suárez em um dos auxiliares do elenco rival.
O uruguaio discutia com o membro da comissão e o acertou com o gesto, enquanto o goleiro Ustari tentava afastar o conflito. O auxiliar não reagiu e foi afastado pelo camisa 19 do Inter, mas Suárez continuou empurrando e reclamando com outras pessoas.
Em outro momento, Cody Baker foi pego por um mata-leão pelo zagueiro Falcón, do Inter Miami, após o camisa 33 dos campeões e o volante Busquets se desentenderem rodeados por atletas. Outros jogadores trocaram socos e empurrões durante a confusão.
O Inter Miami se classificou à final após vencer o Orlando City por 3 a 1, com dois gols de Lionel Messi. O Seattle bateu o LA Galaxy por 2 a 0 na fase anterior, antes de ser sagrar campeão.
