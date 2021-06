Torcidas organizadas do Corinthians protestam em frente ao Parque São Jorge

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de torcedores de diferentes torcidas organizadas do Corinthians se reuniu neste sábado (19) em frente ao Parque São Jorge para protestar contra a diretoria do clube.

O movimento, chamado pelos organizadores de "Salve o Corinthians", foi organizado durante essa semana e tem como objetivo se manifestar contra a atual situação do time, em grave crise financeira e com péssimos resultados recentes no futebol.

Contando com um grande número de pessoas, o ato tem apoio das torcidas organizadas do clube paulista, que convocaram seus integrantes pelas redes sociais. O grupo se reuniu na praça Lions Clube Penha, ao lado do Parque São Jorge.

Apesar de os organizadores pedirem para que os manifestantes usassem máscara, parte dos presentes não respeitou as medidas sanitárias e não utilizaram o equipamento de proteção contra a disseminação da Covid-19.

Durante o ato, os torcedores gritaram palavras de ordem, pedindo que "devolvessem o Corinthians para o povo" e que os jogadores "honrem a camisa". "O Corinthians é do povo, e não de empresários.", cantaram os torcedores.

Em nota publicada nessa semana, os responsáveis convocaram para o protesto "todos aqueles que estão indignados com a atual situação do clube". Entre os principais temas do ato estão "a má gestão financeira do clube" e a oposição "ridícula" do Corinthians, que, segundo o grupo, "muda de lado toda hora".

Os torcedores também são contrários à continuação do grupo Renovação e Transparência, liderado por Andrés Sanchez, na gestão do clube, o que já se mantém há alguns anos. O atual mandatário, inclusive, Duilio Monteiro Alves, pertence ao grupo.

"Vamos enterrar de vez a situação e a oposição corintiana e mostrar que não estamos nas arquibancadas por conta da pandemia, mas estamos mais vivos que nunca.", convocaram as organizadas em nota no início da semana.