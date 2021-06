Sem lesionado Felipe, seleção faz treino de posse de bola antes de folga

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tite não contou com os 24 jogadores convocados para a Copa América no treino da seleção brasileira deste sábado (19), na Granja Comary. Além do zagueiro Felipe, que sofreu uma entorse no joelho direito e virou preocupação nos bastidores nas últimas horas, Thiago Silva, Alex Sandro, Neymar e Fabinho também foram preservados da maior parte das atividades, em razão do desgaste do jogo de quinta (17), contra o Peru.

O grupo de jogadores terá o dia de folga neste domingo (20), mas não poderá sair do centro de treinamentos em respeito ao protocolo de saúde referente à pandemia. A seleção não entra em campo pela terceira rodada da Copa América e volta a jogar só no dia 23, contra a Colômbia.

As atividades deste sábado foram divididas em duas partes, com foco em aprimorar a posse de bola e a troca de passes em velocidade. Fabinho e Neymar estiveram nesta primeira etapa, enquanto Thiago Silva e Alex Sandro participaram de um trabalho físico com o preparador Ricardo Rosa. Depois, a primeira dupla se juntou à segunda para completar o regenerativo, enquanto o restante do grupo disputou um treino técnico em espaço reduzido.

Começaram de um lado Weverton, Éder Militão, Renan Lodi, Casemiro, Vinícius Júnior, Roberto Firmino e Gabigol; e de outro Alisson, Marquinhos, Emerson, Everton Rubeiro, Éverton Cebolinha, Richarlison e Gabriel Jesus.

Além deles, também havia Danilo, Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Fred em cima das linhas laterais, com dois de cada lado, para servirem como suporte do time que tinha a posse de bola, gerando superioridade numérica e dificultando o trabalho dos marcadores. Esse quarteto variou ao longo do treinamento.

Depois, Danilo, Éder Militão, Fred e Gabriel Jesus também deixaram o treinamento, que durou ao todo cerca de uma hora.

Reserva da zaga da seleção, Felipe não entrou em campo na rodada dupla das Eliminatórias e nem na Copa América —foi cortado até do banco de reservas no jogo contra o Peru.

Ele sofreu uma entorse no joelho direito durante a rotina de treinamentos e tem sido avaliado por médicos e fisioterapeutas da delegação nas últimas horas. A princípio, não existe temor por um corte, mas exames mostram a possibilidade de a lesão ter afetado os ligamentos, o que pode tirá-lo da Copa América.

A CBF TV não informou a ausência de Felipe na transmissão do treino deste sábado.