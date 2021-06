Com dois gols contra, Alemanha marca quatro e vence Portugal na Euro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No jogo com mais gols nesta edição da Eurocopa, a Alemanha bateu Portugal de virada neste sábado (29), por 4 a 2, com dois gols contra dos portugueses.

Depois de Cristiano Ronaldo abrir o placar, com um belo contra-ataque, o zagueiro Rúben Dias e o lateral Raphael Guerreiro desviaram contra a própria meta e colocaram os alemães em vantagem.

Daí, só deu a Alemanha na partida. Havertz e Gosens ampliaram, enquanto os portugueses conseguiram, no máximo, diminuir a vantagem do rival, com Diogo Jota.

A equipe de Joachim Low jogava pressionada, uma vez que havia sido derrotado na estreia pela França, por 1 a 0. Os lusos debutaram com triunfo sobre a Hungria, por 3 a 0.

O resultado embolou a classificação do Grupo F. A França lidera, com quatro empates, enquanto a seleção alemã aparece em segundo, com três, empatado com Portugal, em terceiro. Na lanterna, a Hungria somou somente um ponto, justamente neste sábado, ao empatar com os franceses, por 1 a 1.

Na última rodada, Portugal encara França, enquanto os alemães duelam com os húngaros.