Torcida do Palmeiras protesta contra Leila e picha muro do Allianz

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Alguns torcedores do Palmeiras encabeçaram um protesto após a eliminação do clube na Copa do Brasil.

Os muros do Allianz Parque e da sede social do Palmeiras foram pichados na madrugada deste sábado (15), como forma de protesto de alguns torcedores do clube. Os alviverdes foram derrotados pelo São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, na última quinta-feira.

Leila Pereira e Anderson Barros foram os principais alvos de críticas da torcida. Um recado "Fora Crefisa" também foi incluído nas pichações.

Logo pela manhã de hoje, os protestos foram apagados por funcionários do clube, e os muros do Allianz e da sede social do clube foram pintados novamente.

Entre algumas imagens divulgadas nas redes sociais, os protestos tiveram as seguintes mensagens: "Leila estelionatária", "Barros inútil", "Cadê o dinheiro do título?" e "Ingresso popular?".