Tite testa seleção com Neymar e Vini Junior no ataque e novidade na lateral

O treinador também mudou a formação do meio-campo, que teve apenas Casemiro como volante, e Lucas Paquetá fazendo a função de segundo homem do setor.

FRANÇA (UOL-FOLHAPRESS) - No primeiro treinamento com os 26 convocados para os amistosos contra Gana e Tunísia, Tite testou novidades na seleção brasileira.

