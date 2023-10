Tite é o novo técnico do Flamengo

O Flamengo oficializou hoje a contratação do técnico Tite, tornando-se o terceiro comandante do clube em 2023. Essa decisão ocorreu logo após a demissão de Jorge Sampaoli.

O acordo entre Tite e o Flamengo tem validade até o final de 2024. Esta será a primeira empreitada do treinador após sua saída da seleção brasileira, logo após a Copa do Mundo de 2022.

De acordo com a Folha de São Paulo, Tite sempre esteve na lista de possíveis treinadores considerados pelo Flamengo. Com o desempenho insatisfatório de Sampaoli como técnico da equipe, o nome de Tite ganhou força nos bastidores.

O treinador era a única opção discutida pela diretoria do Flamengo. Tite já havia indicado a alguns representantes do Flamengo que não descartaria a possibilidade de trabalhar no Brasil, embora inicialmente preferisse uma oportunidade no exterior. Apesar de ter recebido propostas de clubes estrangeiros, nenhuma delas o atraiu. Após a Copa do Mundo, ele estava inclinado a continuar sua carreira na Europa, mas as circunstâncias não se desenvolveram conforme o planejado.

Outro fator que influenciou sua decisão positivamente foi a sua residência no Rio de Janeiro. Desde que assumiu a seleção brasileira, Tite passou a morar na capital carioca e acabou se apegando à cidade, assim como sua família.