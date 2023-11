Tefé emplaca 3 a 0 e é campeão da Copa Floresta; próximo é desafio é contra o Amazonas FC

Manaus/AM - O time de Tefé brilhou na Copa da Floresta nesse sábado (8), e levantou a taça de campeão da competição, realizada na casa do adversário Urucurituba, no Amazonas.

O estádio Municipal São Lázaro recebeu mais de 5 mil pessoas que presenciaram a vitória histórica de Tefé, por 3 a 0 em cima do dos donos da casa, o Urucurituba. O destaque do jogo foi o jogador Juan Carlos, o camisa 10 do time foi o responsável por todos os gols marcados no jogo da final.

“Nunca imaginei que pudesse marcar esses três gols. Mas nós trabalhamos muito para alcançar esse resultado, pude fazer os gols que nos deram esse título inédito para a cidade de Tefé. Daqui para frente vamos comemorar muito”, falou Juan.

O troféu foi entregue aos tefeenses pelas mãos do secretário Jorge Oliveira e do presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, junto com um cheque no valor de R$ 50 mil.

Com a vitória, Tefé garantiu a vaga na Supercopa da Floresta, onde enfrentará o atual campeão do Barezão, o Amazonas FC, na competição que abrirá o calendário do futebol do estado em 2024.