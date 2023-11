Sylvinho é destaque na imprensa espanhola após classificar Albânia à Euro

Seu último trabalho havia sido no Corinthians, clube com o qual tinha identificação em razão de sua passagem como jogador, mas a atuação como técnico foi alvo de muitas críticas da torcida.

Sylvinho foi contratado pela Albânia em janeiro deste ano, após quase um ano desempregado, e chegou ao país europeu acompanhado do também brasileiro Doriva e do ex-lateral argentino Pablo Zabaleta como auxiliares técnicos.

O ponto somado na partida da penúltima rodada das Eliminatórias do torneio europeu, nesta sexta-feira (17), deixou os albanases com 14 pontos, na liderança do Grupo E, sem chances de terminar em qualquer posição abaixo da segunda, na qual se encerra a zona de classificação direta.

A Albânia, do técnico Sylvinho, ex-Corinthians, vencia a Moldávia por 1 a 0 e permitiu um empate por 1 a 1 aos 42 minutos do segundo tempo, mas isso não impediu a classificação para a disputa da Eurocopa em 2024.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.