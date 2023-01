Surfista brasileiro, Márcio Freire morre após acidente nas ondas de Nazaré

Márcio Freire é considerado um dos atletas pioneiros no surfe de ondas gigantes. Ele é conhecido como um dos Mad Dogs, o trio de brasileiros formado por Freire, Danilo Couto e Yuri Soledade, que desbravava as ondas gigantes sem o auxílio do jet-ski para entrar na onda.

O surfista brasileiro foi resgatado pelos socorristas, mas já estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória, segundo as autoridades marítimas locais. Márcio não reagiu às manobras de reanimação e acabou morrendo no local.

