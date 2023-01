Os primeiros colocados em cada grupo e o melhor segundo colocado no geral se classifica para as semifinais.

Na primeira fase, o Mineiro de 2023 tem três grupos, com quatro times cada. Nesta etapa, os clubes jogarão contra todas as equipes que não estão em sua chave.

O Atlético-MG joga às 16h30 contra a Caldense, no Mineirão. Em seguida, às 19h, os cruzeirenses encaram a Patrocinense no estádio Pedro Alves do Nascimento.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Mineiro 2023 começa no dia 21 de janeiro, com a partida entre Athletic Club e Tombense, às 15h, na Arena Unimed.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.