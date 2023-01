Campeonato Carioca começa dia 12, com jogo entre Flamengo e Audax Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Campeonato Carioca de 2023 começa no dia 12 de janeiro, com jogo entre Flamengo e Audax Rio, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida foi antecipada em razão da participação do rubro-negro no Mundial de Clubes deste ano, que acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro.

No dia 14 de janeiro, Fluminense e Vasco farão suas estreias no Campeonato Carioca 2023. O tricolor das Laranjeiras jogará contra o Resende, às 16h, no estádio Raulino de Oliveira. Os vascaínos, por sua vez, enfrentarão o Madureira às 18h, em São Januário.

Assim como o Flamengo, o Botafogo também fará sua estreia sua estreia contra o Audax Rio. A partida acontece no dia 15 de janeiro, às 16h, no estádio Nilton Santos.

DATAS DOS JOGOS NA PRIMEIRA FASE DOS QUATRO GRANDES CLUBES DO RIO

BOTAFOGO

Botafogo x Audax Rio - 15/01 - 16h

Volta Redonda x Botafogo - 19/01 - 19h30

Vasco da Gama x Botafogo - 23/01 - 20h30

Botafogo x Madureira - 26/01 - 19h30

Fluminense x Botafogo - 29/01 - 18h

Botafogo x Nova Iguaçu - 01/02 - 18h30

Boa Vista x Botafogo - 04/02 - 16h

Botafogo x Bangu - 11/02 - 19h30

Botafogo x Flamengo - 25/02 - Horário a definir

Resende x Botafogo - 05/03 - Horário a definir

Botafogo x Portuguesa-RJ - 08/03 - Horário a definir

FLUMINENSE

Resende x Fluminense - 14/01 - 16h

Fluminense x Nova Iguaçu - 17/01 - 21h10

Madureira x Fluminense - 22/01 - 18h

Fluminense x Boa Vista - 25/01 - 21h10

Fluminense x Botafogo - 29/01 - 18h

Volta Redonda x Fluminense - 02/02 - 21h10

Fluminense x Audax Rio - 05/02 - 18h

Fluminense x Vasco da Gama - 12/02 - 18h

Fluminense x Portuguesa-RJ - 25/02 - Horário a definir

Bangu x Fluminense - 05/03 - Horário a definir

Flamengo x Fluminense - 08/03 - Horário a definir

VASCO DA GAMA

Vasco da Gama x Madureira - 14/01 - 18h

Audax Rio x Vasco da Gama - 19/01 - 21h10

Vasco da Gama x Botafogo - 23/01 - 20h30

Portuguesa-RJ x Vasco da Gama - 26/01 - 16h

Vasco da Gama x Volta Redonda - 30/01 - 19h30

Vasco da Gama x Resende - 02/02 - 20h30

Nova Iguaçu x Vasco da Gama - 07/02 - 21h10

Fluminense x Vasco da Gama - 12/02 - 18h

Vasco da Gama x Boa Vista - 25/02 - Horário a definir

Flamengo x Vasco da Gama - 05/03 - Horário a definir

Vasco da Gama x Bangu - 08/03 - Horário a definir

FLAMENGO

Flamengo x Audax Rio - 12/01 - 21h30

Flamengo x Portuguesa-RJ - 15/01 - 18h

Madureira x Flamengo - 18/01 - Horário a definir

Flamengo x Nova Iguaçu - 21/01 - 16h

Bangu x Flamengo - 24/01 - 21h10

Flamengo x Boa Vista - 01/02 - 21h10

Volta Redonda x Flamengo - 15/02 - 21h10

Resende x Flamengo - 18/02 - 16h

Botafogo x Flamengo - 25/02 - Horário a definir

Flamengo x Vasco da Gama - 05/03 - Horário a definir

Flamengo x Fluminense - 08/03 - Horário a definir

No primeiro momento, o Carioca 2023 terá 11 rodadas, nas quais todos os times jogam contra todos. O primeiro colocado será o campeão da Taça Guanabara.

Os quatro primeiros colocados na classificatória, incluindo o campeão da Taça Guanabara, vão para as semifinais. Os dois vencedores disputarão a final no estadual.