Inter de Limeira e São Bernardo abrem Campeonato Paulista no dia 14

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Paulista de 2023 começa no dia 14 de janeiro, às 11h, com o jogo entre Inter de Limeira e São Bernardo. A partida de estreia será disputada no estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira.

Também no dia 14 de janeiro, Santos e Palmeiras farão suas estreias. O clube alvinegro praiano joga às 18h30 contra o Mirassol, na Vila Belmiro, enquanto o alviverde disputa sua primeira partida às 20h30, contra o São Bento, no Allianz Parque.

O Corinthians joga no dia seguinte, 15 de janeiro, e fará sua estreia contra o Bragantino no estádio Nabil Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 16h. Na mesma data, o São Paulo faz seu primeiro jogo no Paulistão 2023 no Morumbi, às 18h30, contra o Ituano.

*

JOGOS DOS QUATRO GRANDES CLUBES DO ESTADO NA 1ª FASE DO CAMPEONATO PAULISTA

SANTOS

Santos x Mirassol - 14/01 - 18h30

Guarani x Santos - 18/01 - 21h35

São Bernardo x Santos - 22/01 - 18h30

Santos x Água Santa - 25/01 - 21h35

Santos x Ferroviária - 28/01 - 18h30

Palmeiras x Santos - 04/02 - 18h30

Santos x São Bento - 08/02 - 21h35

São Paulo x Santos - 12/02 - 18h30

Santo André x Santos - 16/02 - 19h30

Santos x Portuguesa - 20/02 - 20h

Santos x Corinthians - 26/02 - 16h

Ituano x Santos - 05/03 - 16h

PALMEIRAS

Palmeiras x São Bento - 14/01 - 20h30

Botafogo-SP x Palmeira - 19/01 - 21h30

Palmeiras x São Paulo - 22/01 - 16h

Ituano x Palmeiras - 25/01 - 19h30

Mirassol x Palmeiras - 01/02 - 21h35

Palmeiras x Santos - 04/02 - 18h30

Palmeiras x Inter de Limeira - 009/02 - 19h30

Água Santa x Palmeiras - 12/02 - 11h

Corinthians x Palmeiras - 16/02 - 21h30

Palmeiras x Bragantino - 22/02 - 21h35

Palmeiras x Ferroviária - 26/02 - 18h30

Guarani x Palmeiras - 05/03 - 16h

SÃO PAULO

São Paulo x Ituano - 15/01 - 18h30

Ferroviária x São Paulo - 19/01 - 19h30

Palmeiras x São Paulo - 22/01 - 16h

São Paulo x Portuguesa - 26/01 - 21h30

São Paulo x Corinthians - 29/01 - 18h30

Santo André x São Paulo - 05/02 - 16h

Bragantino x São Paulo - 08/02 - 19h30

São Paulo x Santos - 12/02 - 18h30

São Paulo x Inter de Limeira - 15/02 - 21h35

São Bento x São Paulo - 18/02 - 18h30

São Paulo x São Bernardo - 25/02 - 18h30

Botafogo-SP x São Paulo - 05/03 - 16h

CORINTHIANS

Bragantino x Corinthians - 15/01 - 16h

Corinthians x Água Santa - 18/01 - 19h30

Inter de Limeira x Corinthians - 21/01 - 18h30

Corinthians x Guarani - 24/01 - 20h

São Paulo x Corinthians - 29/01 - 18h30

Corinthians x Botafogo-SP - 05/02 - 18h30

São Bernardo x Corinthians - 09/02 - 21h30

Portuguesa x Corinthians - 12/02 - 16h

Corinthians x Palmeiras - 16/02 - 21h30

Corinthians x Mirassol - 19/02 - 18h30

Santos x Corinthians - 26/02 - 16h

Corinthians x Santo André - 05/03 - 16h

Na primeira fase, os clubes que disputam o Campeonato Paulista 2023 são divididos em quatro grupos, com quatro times cada.

De acordo com o regulamento, cada equipe enfrenta todos os times que estão nas outras chaves.

Os dois melhores times de cada grupo na primeira fase avançam para as quartas de final.