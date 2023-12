Surfista brasileiro deve ter alta em 48h após acidente grave, diz irmão

"Após uma lesão sofrida durante um free surf em Pipeline neste domingo, João Chianca, o Chumbinho, foi socorrido e está recebendo cuidados no hospital em Honolulu, onde apresenta quadro estável. Estamos em contato com a sua família, que agradece o carinho e apoio de todos. Estamos gratos à North Shore Lifeguards Association e a toda comunidade do North Shore pela sua resposta imediata e eficaz para garantir a segurança do João", afirmou a WSL.

